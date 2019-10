Vecchia Regina chiusa al traffico per asfaltatura a Carate Urio: date e orari

In arrivo sulla SP71 Vecchia Regina una chiusura totale al transito veicolare nel tratto che attraversa il comune di Carate Urio.

La Provincia di Como comunica che limitazione al traffico, necessaria per l'esecuzione di lavori urgenti di rifacimento dello strato di usura della pavimentazione stradale, riguarderà il tratto compreso dalla P.K. 6+750 alla P.K. 7+000 nei pressi di via Santa Marta. La circolazione sarà vietata nel periodo compreso tra martedì 29 ottobre e giovedì 31 ottobre 2019, dalle ore 9 alle ore 18. La viabilità alternativa sarà costituita dalla sovrastante SS340 "Regina" nonché dalla strada comunale via Santa Marta.