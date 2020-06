Grand Hotel Tremezzo: riapertura con Chiara Ferragni, Fedez e il piccolo Leone

Proprio oggi, 26 giugno 2020, ha riaperto le porte lo storico Grand Hotel Tremezzo e per l'occasione non mancano, tra i suoi ospiti, illustri vip. Da poco giunta sul lago di Como, Chiara Ferragni ha già postato, sulle sue Stories di Instagram, foto panoramiche dove spiega di trovarsi proprio al Grand Hotel Tremezzo. Con lei il marito, Fedez ( Federico Lucia all'anagrafe) e il piccolo Leone Lucia Ferragni, il bimbo avuto dalla coppia due anni fa. Chiara Ferragni non ha mai nascosto il suo amore per il lago di Como e solo due settimane fa era qui per scattare le foto per una campagna. Questo fine settimana, invece sarà di relax con la sua famiglia!

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery