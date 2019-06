Chiara Ferragni a Como: la famosa influencer sul lago per Lancôme

Chiara Ferragni a Como mercoledì 5 giugno 2019 per presentare la sua collaborazione con Lancôme, la famosa casa cosmetica francese. La famosissima blogger e influencer, moglie del cantante Fedez, ha trascorso la giornata sul lago per promuovere la sua linea di make up firmata dall'azienda in un evento esclusivo a Villa Geno.

L'annuncio sul profilo Instagram della nota influencer: "Sto lasciando Roma e sto andando sul lago di Como per presentare la mia capsu di Lancôme per Chiara Ferragni!". Poi le prime foto, sempre sul social network, che la ritraggono sul Lario bellissima e sorridente con camicetta rosa e minigonna di jeans.