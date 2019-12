Chiara Ferragni a Como con la famiglia: foto natalizia in piazza Duomo

Chiara Ferragni a Como, questa volta per godersi l'atmosfera natalizia della Città dei Balocchi con la famiglia. Nella foto scattata in piazza Duomo la Ferragni è insieme al figlio Leone. Chi sia stato a scattare la foto, non si sa, forse Fedez. Chiara Ferragni ha pubblicato l'immagine sul suo profilo Instagram con la didascalia "Como for the afternoon with the family". Insomma, Como per la Ferragni è una bella meta per trascorrere un po' di tempo libero con la propria famiglia.

Nelle ultime settimane Chiara Ferragni è sbarcata anche su Amazon Prime Video con il documentario "Unposted" che parla di lei, della sua vita e del percorso che l'ha portata a essere una influencer che solo su Instagram conta più di 17 milioni di followers.