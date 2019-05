I nuovi (e giovani) 10 vigili di Como: rinforzi contro il caos previsto per il 26 maggio (Giro d'Italia ed elezioni)

Eccoli, nove uomini e una donna. Sono il team di 10 nuovi vigili che dal 29 aprile è entrato in forze al comando di polizia locale di Como. Sono i vincitori del concorso per accedere al posto con contratto di formazione lavoro, un iter lungo un anno che potrebbe portare ognuno di loro a diventare vigile a tempo indeterminato.

Da tutta Italia

Vengono un po' da tutta la penisola: da Napoli, Venezia, Alessandria, Palermo (ma qualcuno è comasco). Hanno affrontato rigorose selezioni attraverso prove teoriche e pratiche, con test fisici e attitudinali, come la guida della moto. Sono loro gli uomini (e la donna) scelti su 80 concorrenti per rimpiunguare l'organico del comando di viale Innocenzo XI.

Un anno di formazione e prove

Il comandante Donatello Ghezzo ha spiegato che "i dieci nuovi giovani agenti sono entrati in servizio il 29 aprile scorso e dovranno affrontare corsi di formazione e attività sul campo affiancati da vigili esperti prima di potere essere confermati a tempo indeterminato alla scadenza dei dodici mesi del contratto di formazione". Quello che è certo è che il comando ha bisogno di nuovi vigili e se fossero tutti confermati molti problemi di organico del corpo di polizia locale di Como sarebbero risolti.

Rinforzi per il 26 maggio

Il 26 maggio si svolgeranno le elezioni europee, ma a Como quel giorno ci sarà anche l'arrivo della quindicesima tappa del Giro d'Italia. Non è difficile prevedere il caos traffico che flagellerà la città (e sopratutto coloro ai quali non interessa il ciclismo). In vista di quella giornata di fuoco il comando di polizia locale ha predisposto un piano di azione che prevede l'impiego di 60 vigili del proprio corpo più un'altra trentina provenienti dai vicini Comuni della provincia. "Anche in vista del 26 maggio - ha dichiarato Ghezzo - ci siamo dati da fare per espletare tutte le procedure concorsuali e arrivare all'assunzione di questi nuovi dieci agenti".