Nei Centri per l'Impiego manca personale: a rischio chiusura l'ufficio di Appiano Gentile

Nei Centri per l'impiego della provincia di Como manca personale e i prossimi pensionamenti potrebbero determinare la chiusura degli uffici di Appiano Gentile e gravi difficoltà operative per quelli di Cantù e Como. A denunciarlo sono le sigle sindacali Cgil FP, Cisl FP, Uil FPL, che puntano il dito contro il grave ritardo nelle procedure assunzionali di Regione Lombardia, i cui effetti ricadono negativamente anche sulla provincia comasca.

"Ad oggi, i Centri per l'Impiego della provincia di Como hanno personale a tempo indeterminato appena sufficiente ad assicurare i servizi minimi di accoglienza e presa in carico degli utenti - spiegano i sindacati -. In caso di assenze non programmate, si mettono a rischio anche le più semplici procedure da effettuare a favore dei disoccupati. Il personale a tempo determinato, d'altronde, non è sufficiente ad annullare le gravi carenze di personale e con i prossimi sette pensionamenti previsti entro marzo 2020 si rischia la chiusura del CPI di Appiano Gentile e, contestualmente, si apriranno gravi difficoltà operative per Cantù e Como".

"Regione Lombardia - continuano i sindacati - ha lasciato i Centri per l’Impiego a gestione provinciale senza un reale investimento in termini di risorse umane ed economiche. Ciò vuol dire, dal nostro punto di vista, non tutelare il personale, depauperato di professionalità e stimoli, ma soprattutto non proteggere un’utenza già soggetta a difficoltà e in condizioni di disagio dovute alla mancanza di lavoro".

I sindacati chiedono quindi l’attivazione immediata delle procedure di reperimento del personale, in particolare di figure specialistiche e orientatori specializzati, rivolgendo un appello alle istituzioni e ai rappresentanti politici del territorio affinché inseriscano in agenda il tema dei Centri per l’Impiego.