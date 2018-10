Censimento 2018 a Como, al via le interviste: come rispondere al questionario Istat

Sono iniziate sabato 13 ottobre 2018 le interviste a Como per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che l'ISTAT conduce su tutto il territorio nazionale e che a partire da quest'anno avrà cadenza annuale anziché decennale. Il censimento sarà realizzato su un campione di famiglie con due diverse tecniche di raccolta dati: l'indagine su una selezione di indirizzi e l'indagine su una selezione di famiglie/convivenze.

Come rispondere al questionario

Le famiglie estratte potranno rispondere al questionario on line autonomamente, oppure recandosi presso il Centro Comunale di Rilevazione (in via Natta n° 16/18 - telefono 031.252071) previo appuntamento.

I rilevatori incaricati dal Comune di Como, muniti di apposito tesserino di riconoscimento con fototessera, dal 13 ottobre condurranno le interviste faccia a faccia a domicilio delle famiglie o, su richiesta di queste e previo appuntamento, al Centro Comunale di Rilevazione.

Le interviste proseguiranno fino al 20 dicembre 2018.

La partecipazione alla rilevazione fornendo i dati richiesti è obbligatoria. La collaborazione della popolazione coinvolta nella rilevazione è fondamentale ai fini degli obiettivi del censimento: assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dai egolamenti europei e dalla legislazione nazionale, produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali della popolazione a livello nazionale, regionale e locale, produrre informazioni sulla consistenza numerica delle abitazioni e sulle caratteristiche di quelle occupate, determinare la popolazione legale nel territorio di ciascun Comune.

Informazioni

