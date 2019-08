Tributo a Fantozzi a Tremezzina, con film e cena a tema, e fa il "tutto esaurito"

Un'insolita cena si è svolta nella serata di venerdì 23 agosto 2019 a Tremezzo di Tremezzina, tutta dedicata al personaggio più tragicomico del cinema italiano: il rag. Fantozzi. Organizzato un po' in sordina, l'evento ha finito per suscitare l'interesse di fan e appassionati, registrando in breve tempo il tutto esaurito e richiamando al parco delle ex scuole di Tremezzo circa centocinquanta persone, provenienti non soltanto dai dintorni ma anche da fuori zona.

Il menù della cena prevedeva piatti ripresi dalla più genuina tradizione fantozziana, quali "frittatona di cipolle" (dal film "Il secondo tragico Fantozzi"), "fagioli alla Scureggiona" (dal film "Fracchia e la belva umana"), "rigatoni alla bella Bologna" e "polpette di Bavària" (dal film "Fantozzi contro tutti"), il tutto condito da "fiumi di Peroni gelata" e l'immancabile "rutto libero".

Al termine della cena, la priezione del film "Fantozzi", tributo al compianto Paolo Villaggio a due anni dalla scomparsa. La serata, organizzata dalla Pro Loco Tremezzo, era infatti inserita all'interno della rassegna cinematografica estiva di Tremezzina.

Nessun particolare "dress code" era stato richiesto dall'organizzazione per partecipare all'evento, ma tra le prenotazioni dell'ultimo minuto è giunta inattesa quella di una famiglia di Carate Urio che si è poi presentata alla serata con una sorpresa: una Bianchina originale e in perfette condizioni sulla quale, ad imitazione del celebre personaggio, i proprietari si son messi in strada, sulla Statale "Regina", tra pullman e suv, per raggiungere Tremezzo, tra gli sguardi un po' sorpresi degli altri automobilisti. La piccola auto, accolta con entusiasmo dagli organizzatori dell'evento, è rimasta in esposizione per tutta la serata, a disposizione per foto ricordo.