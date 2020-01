Cultura, Fondazione Volta punta su Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone sarà consulente di Fondazione Volta. L'ente che ha sede a Villa del Grumello, in via per Cernobbio, ha formalizzato la collaborazione con il noto giornalista e divulgatore della tv. Giovedì 23 gennaio alle 11.30 presso le Serre del Grumello il presidente di Fondazione Volta, Luca Levrini, presenterà in conferenza stampa Cecchi Paone per approfondire motivazioni e obiettivi di questa consulenza che, è stato anticipato. sarà incentrata sulla promozione delle iniziative culturali della fondazione.