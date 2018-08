Si gira Murder Mistery sul Lago di Como

Da lunedì 20 a martedì 21 agosto la società Lotus Production SRL effettuerà delle riprese cinematografiche per il film d'azione "Murder Mistery". Al fine di assicurare la sicurezza delle riprese tutti i natanti in rotta entro lo specchio d'acqua antistanche il Comune di Cernobbio dovranno rispettare la cauta navigazione mantendendosi ad una distanza non inferiore a mt. 50 dalla costa e manovrando in modo da non pregiudicare il normale svolgimento delle riprese cinematografiche. L'area interessata sarà presidiata dalle forze dell'ordine e da due natanti destinati al servizio di sicurezza.