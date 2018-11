Casa del Fascio, lo scatto magico è di Lorenza Ceruti

Sarà uno scatto di Lorenza Ceruti, architetto con la passione per la fotografia - di lei abbiamo già scritto in questo articolo - ad illuminare la Casa del Fascio durante gli eventi natalizi organizzati dalla Città dei Balocchi, al via questa sera alle 17.30. Queste le parole di Ebe Gianotti, presidente di Made in Maarc: "Per il terzo anno consecutivo la nostra associazione sarà presente al Magic Light Festival con l'illuminazione della Casa del Fascio di Giuseppe Terragni, in Piazza del Popolo, sulla cui facciata sarà proiettata un'immagine scattata da Lorenza Ceruti, architetto e fotografa, (con la grafica di Giovanna Saladanna, architetto e grafica), scelta per collaborare con noi alla 25 esima edizione della Città dei Balocchi. Un edificio speciale questo di Terragni, simbolo dell'architettura razionalista italiana, che insieme ai numerosi celebri edifici sparsi in città e nel territorio provinciale caratterizza Como come una delle più importanti capitali dell'architettura del '900 a livello internazionale: l'ultima testimonianza della nostra tradizione di grandi costruttori che parte dai magistri comacini e arriva fino a noi. Dell'edificio perfetto si è voluto sottolineare l'elemento della trasparenza che Terragni aveva tanto a cuore e, se dall'interno le ampie vetrate permettono di dialogare con il Duomo e con la vita che scorre all'esterno, la fotografia di Lorenza Ceruti inviterà noi, da fuori, a relazionarci con lo spazio interno. Materia e pietra che incontrano la luce, in continuità con la mission di Made In MAARC, puntare la luce in modo permanente sul patrimonio architettonico razionalista di Como, non ancora pienamente valorizzato".