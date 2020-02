Brunate, gentile avviso ai ladri: "Questa villa è già stata svaligiata, restano solo vestiti taglia 38"

Un cartello dai toni cordiali e gentili, per chiedere per fvore di non tentare nuovamente di rubare in casa. L'idea, dettata dallo sconforto e dalla esasperazione, è venuta a una famiglia residente a Brunate vittima di un maxi furto nello scorso mese di novembre 2019. Nell notte tra il 24 e il 24 novembre i soliti ignoti si sono introdotti in un villa forzando una finestra è hanno portato via tutto quello che hanno trovato. Come si legge sul cartello appeso fuori dal cancello situato in una piccola strada a fondo cieco, i ladri quella notte hanno portatao via gioielli, soldi, orologi, computer e tutto ciò che aveva valore.

"Rimangono solo vestiti da donna taglia 38/40 - si legge sull'avviso -, taglia 46 da uomo, scarpe 37 da donna, 43 da uomo". Il cartello poi invita i lettori, cioè gli aspiranti ladri, a prendere sul serio il messaggio: "Questo post non è ironico, ma non vorremmo avere ulteriori danni strutturali (finestre rotte, porta scassinata). Grazie".