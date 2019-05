Carpa da record di 31 chili pescata nel lago di Pusiano

Una carpa da record è stata pescata nel lago di Pusiano: un esemplare da 31 chili agganciato da Christian Oosterwijk, un appassionato straniero di carpfishing.

La foto è stata pubblicata sulla pagina Facebook di Egirent Lago Pusiano, la società che gestisce i diritti di pesca e navigazione sullo specchio d'acqua.

L'autore di questa impresa, Christian Oosterwijk, è uno dei tanti appassionati che giungono dall'estero proprio per cimentarsi in questa disciplina che ha come obiettivo la cattura di grossi esemplari di carpa che, dopo una foto ricordo, vengono subito liberate e rimesse in acqua.

Una carpa di queste dimensioni è "un autentico spettacolo per gli amanti del "carpfishing" - si legge sulla pagina facebook della società- e un primato da battere già nei prossimi giorni".