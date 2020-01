La bistecca regina della tavola a Como e Lecco, in barba alle fake news

Nessuna crisi per il mercato della carne nelle provincie di Como e Lecco. Questo secondo quanro riportato da Coldiretti, che tramite un'indagine interprovonciale ha voluto fare una panoramica dei consumi molto dettagliata. In testa alla classifica la carne bovina, seguita da pollo coniglio e dalle cani bianche. A seguire, secondo le preferenze dei comaschi, la carne di suino e quella di capra. Molto probabilmente questa 'classifica' è anche influenzata dal tipo di ricette regionali e locali. Rimane comunque un dato certo: il 75% degli intervistati serve carne in tavola almeno 4 volte alla settimana, in barba alle ultime tendenze vegane e vegetariane.

I pietti preferiti dei lariani? La regina è sempre lei, la bistecca unita alla passione per le grigliate. Grande successo anche per il ragù, indicato da molti al vertice della hit parade del gusto.

Consumo carne: l'importanza del Made in Italy

«Una scelta consapevole e più forte delle fake-news che negli ultimi anni hanno tentato di oscurare il comparto” spiega Fortunato Trezzi, presidente di Coldiretti Como Lecco. “Tra le bugie che si trovano sul web, anche quella secondo cui la carne è piena di ormoni. In realtà, il loro utilizzo è vietato in Italia da 40 anni».

Trezzi ribadisce l'importanza del Made in Italy e la necessità di "fare la guerra" a tutti coloro che sfruttano colori e simboli nostrani per vendere prodotti che non hanno alcun legame con la produttività del tricolore.

Nessun accenno in merito alle tendenze mondiali degli ultimi anni che vertono verso il vegetarianesimo e il veganesimo, ma una nota per un consumo corretto e sopratutto di qualità.