La carica delle 101 casette di Natale

Una vera e propria invasione quella delle casette dei mercatini della Città dei Balocchi, edizione 2019 che verrà presentata alla stampa giovedì 21 novembre. La novità riguarda la loro installazione anche in piazza Verdi, dopo quella che avevamo già annunciato in piazza Grimoldi, dove sono già state collocate ai margini della piazza di fronte al retro del Duomo.

Sarà quindi un lungo percorso che inizierà dalla piazza del Teatro Sociale di Como per proseguire ininterrottamente fino in piazza Cavour, attraverso via Pretorio, piazza Grimoldi e i portici Plinio. Oltre 100 casette che faranno dei Mercatini di Natale di Como uno tra i più grandi e visitati d'Italia.

Una città che a partire da sabato 23 novembre - giorno dall'inaugurazione anche dell'abituale Lake Como Christmas Light che animerà come di consueto alcuni palazzi storici di Como - vestirà quindi i tanto attesi abiti natalizi dei Balocchi. Già da questo fine settimana si attendono migliaia di visitatori grazie al popolare successo di una manidfestazione che di anno in anno vede costantemente crescere il proprio successo, tanto che anche a Lugano si sta pensando di costruire qualcosa di simile alla Città dei Balocchi di Como.