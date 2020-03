Carceri e coronavirus, in Lombardia tende per il triage dei nuovi detenuti

«La Protezione civile ha iniziato ad installare delle tende pneumatiche all'interno del perimetro dei 18 istituti penitenziari lombardi per poter effettuare il triage sanitario dei nuovi detenuti prima del loro ingresso nelle carceri».

Lo ha fatto sapere l'assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni che sta coordinando i lavori. Questa mattina, 1 marzo 2020, hanno cominciato i lavori di installazione a Bollate, Opera, Pavia, Vigevano e Voghera. Domani sarà la volta del carcere minorile Beccaroa di Milano, Lodi e Monza. A cominciare dal 3 marzo si occuperanno di mettere le tende anche negli istituti penitenziari di Cremona, Bergamo, Brescia (Verziano e Canton Mombello), Busto Arsizio, Como e Varese.

Le tende sono fornite dalla Protezione Civile: 11 sono già state consegnate alla Regione, altre 7 sono in arrivo. La'ttività di installazione è stata affidata ad una squadra logistica della Colonna mobile della Protezione Civile e 3 mezzi dell'Associazione Alpini, oltre che 10 volontari.

Il coronavirus nelle carceri

È stato Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia penitenziara a sottolineare come il problema coronavirus toccasse anche le carceri e i detenuti, nonchè il personale addetto. Di Giacomo aveva dichiarato che non esistono solo le zone rosse e le zone gialle, ma anche la zona carcere. Nei 18 istituti penitenziari (19 se consideriamo anche la sez. femminile di Milano San Vittore) della Lombardia, i detenuti sono circa 9000. A ieri, 29 febbraio 2020, non era stato segnalato ancora nessun caso di coronavirus ma in via precauzionale una decina di carcerati sono stati messi in isolamento.