Capodanno 2020 sul Lago di Como: difficile spendere meno di 500 euro a coppia

Ormai Como è diventata una città turistica internazionale e con l'accensione della Città dei Balocchi il suo grado di desiderabilità non fa che aumentare. Basta aprire i principali portali di viaggio italiani e stranieri per scoprire che il capoluogo sul Lario è una delle mete più gettonate per le vacanze natalizie, infatti le case vacanze e gli hotel registrano già quasi il tutto esaurito.

Un appartamento in buona posizione

Abbiamo immaginato un programma che prenda in considerazione alcuni elementi base e immancabili quando si vuole passare fuori casa la notte di San Silvestro. Cominciamo col dire che abbiamo preso in considerazione una casa vacanze a pochi passi a piedi dal centro storico e con bagno privato, ma senza colazione. Considerando i costi medi e le reali disponibilità nel momento in cui scriviamo, il prezzo della notte di San Silvestro per 2 persone si attesta intorno ai 200 euro, per una struttura dignitosa, di livello medio o medio-alto. Esistono ovviamente delle eccezioni, strutture magari particolarmente convenienti: qui vi diamo dei prezzi rappresentativi in senso generale.

Se vogliamo cambiare tipo di struttura, circa 100 euro in più costa invece un hotel di pari livello. Scopriamo anche che, durante le feste, può essere molto dispendiosa la colazione. Aggiungere infatti questo servizio nelle strutture che lo propongono per il Primo dell'anno, può far salire la cifra totale in modo sensibile.

Cenone e feste

Poi c'è il cenone, che ormai quasi tutti i ristoranti e i locali chiamano Gran Galà, indipendentemente dal fatto che poi risponda alle caratteristiche che vorrebbe l'etichetta. Diciamo che per una cena di livello, in un locale dove sia richiesto l'abito elegante, andremo a spendere un minimo di 100 euro a persona (minimo, appunto), più 50 euro per il party a seguire, con musica e animazione. Qualcosa di più, se durante la serata è previsto un vero e proprio spettacolo. Una notte in discoteca a San Silvestro può costare dalle 60 euro in su, mentre i biglietti per gli eventi culturali variano in base alla poltrona.

Occhio agli extra

Insomma, se il pacchetto ve lo fate da soli, scegliendo le singole voci in base ai vostri gusti, per passare la notte di Capodanno a Como in una buona casa vacanza, con cenone e festa a seguire, spenderete intorno alle 500 euro a coppia, esclusi tutti gli extra.

Ci sono poi diverse strutture che propongono dei pacchetti che includono cena, pernottamento, colazione e magari il servizio di transfer da e per l'aeroporto. In questo caso, il prezzo più basso si attesta intorno alle 350 euro a coppia, ma può salire anche di molto, in base alla classe della struttura e se si aggiunge il party post cenone.

Fermo restando che probabilmente in questo caso dovreste rinunciare alla cena di gala o alla serata in discoteca, se scegliete una casa vacanza la presenza di bambini non inciderà molto sulla spesa finale, mentre mediamente nelle strutture alberghiere dovrete aggiungere un 25% sul totale per ogni piccolino.