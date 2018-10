Canale 5 a Como per un servizio su Alta Fedeltà

Alta Fedeltà Como, in via Manzoni, è stata scelto come location per la trasmissione XStyle in onda la domenica sera su Canale 5. Ad annunciarlo lo stesso Francesco Mormile, per tutti Morra, sulla pagina Facebook del suo negozio, dove attualmente la troupe è impegnata nel servizio durante il quale sono previste anche alcune interviste. Il tema ovviamente è il ritorno del vinile. Durante il programma, che andrà in onda prossimamente sulle reti Mediaset, Serena Savardi ha chiesto tra l'altro quali fossero le ragioni del successo del vecchio padellone, dato troppo presto per morto e tornato prepotentemente in auge negli ultimi anni, tanto da spingere proprio Morrile a puntare tutto, qualche anno fa a Como, proprio sui vecchi 33 giri. Tra i presenti durante le riprese anche il musicista Garbo, artista con il quale Morra lavora da anni.