Camerlata, lavori all'impianto di teleriscaldamento: case al freddo

Acsm-Agam, la società che in provincia di Como gestisce il sistema di teleriscaldamento, fa sapere che oggi, 28 gennaio, inizieranno i lavori sulla rete in via Salardi e in via De Simoni, nel quartiere di Camerlata.

Per questo, preannunciano, sarà necessario interrompere temporaneamente il servizio a partire dal pomeriggio e fino alla fine dei lavori, teoricamente quindi il riscaldamento dovrebbe tornare nella case entro sera.