Brunate, da due settimane il digitale terrestre non ha segnale: "Si vede solo la Rai"

Un lettore ci segnala che da domenica 10 maggio a Brunate il segnale del digitale terrestre è quasi completamente assente: “Si vedono solo i 3 canali Rai e qualche televendita. Probabilmente la causa è un guasto al ripetitore Monte Goi – ci spiega - perché chi ha potuto orientare diversamente la propria antenna, verso altri ripetitori, ha ri-ottenuto il segnale”. In tanti, ci dice, hanno quindi cercato di sistemare la propria antenna, ma ovviamente non tutti possono salire sul tetto per un lavoro del genere, quindi molti a Brunate aspettano che il problema al ripetitore sia risolto.

