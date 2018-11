Deepika Padukone e Ranveer Singh, il sorriso del sì a Villa del Balbianello

Il ritratto definitivo è quello postato da Deepika Padukone sul suo profilo Instagram dopo la cerimonia di nozze con il suo sposo Ranveer Singh. Oltre 5 milioni di likes per lo scatto che meglio rappresenta un matrimonio che ha portato ancora una volta il Lago di Como al centro del mondo. Conclusi ieri i festeggiamenti a Villa del Balbianello, per i quali in India e non solo si sono spesi fiumi di inchiostro, la coppia più celebre di Bollywood torna a casa. Tutto come in un film, la foto stessa sembra infatti quasi un frame colto da una delle loro pellicole di successo. Per i territorio lariano è stata un'altra importante vetrina mondiale, senza dimenticare che la regia della cerimonia è stata curata da un'agenzia comasca. Seppure il matrimonio tra Deepika Padukone e Ranveer Singh sia stato molto più sobrio della festa di fidanzamento celebrata lo scorso settembre a Villa Olmo tra Isha Ambani e Anand Piramal, i media si sono invece scatenati, nonostante l'imponente servizio di sicurezza non abbia certo facilitato il lavoro di giornalisti e fortografi giunti in massa sul Lario per testimoniare l'evento. Tanto che alla fine, come capita spesso in questi tempi moderni, i migliori scatti sono proprio quelli che emergono dai profili social degli stessi protagonisti.