Black lives matter, anche Como protesta contro il razzismo

Anche Como è stata attraversata dal movimento sociale anti-razzista denominato Black Lives Matter: nel primo pomeriggio del 6 giugno 2020 quasi duecento persone, per lo più studenti, si sono riuniti in piazza Verdi verdi per far sentire le loro voci, ma anche i loro silenzi. La protesta si è aperta con i partecipanti in ginocchio e con il pugno alzato in ossequioso silenzio per 8 minuti, come 8 e più sono stati gli interminabili minuti durante i quali l'afroamericano George Floyd ha implorato il polizotto che premeva il ginocchio sul suo collo. Il tragico epilogo di quell'arresto avvenuto il 25 maggio a Minneapolis ha innescato negli Stati Uniti tensioni sociali sfociate anche in sommosse, ma in numerosi Paesi quel tragico episodio è servito a risvegliare le coscienze anti-razziste e in queste settimane proteste pacifiche sono protagoniste in numerose piazze.

A Como, in piazza Verdi, si sono alternate al microfono tantissime testimonianze e tante voci dei ragazzi dell'Unione degli studenti e di Como senza frontiere. La protesta - che si è svolta secondo le attuali norme restrittive anti-covid - è stata particolarmente toccante e sentita dai tanti partecipanti che hanno insistito sulla necessità di reagire agli episodi di odio razziale e ai rigurgiti fascisti, con l'unico scopo di costruire un mondo migliore dove nessuno debba temere per la propria vita solo perché è "diverso".