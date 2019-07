Dongo, inaugurato il bivacco Zeb in memoria di Flavio Muschialli

Un bivacco in memoria di Flavio Muschialli, Zeb per gli amici, alpinista, soccorritore e istruttore del Cai, scomparso nel 2011 a 37 anni. E' stato inaugurato a Dongo lunedì 1° luglio 2019 in Val Magiam, località Avert di Muggiolo.

Una grande festa corale ha accompagnato l'inaugurazione, un’opera realizzata dalla stazione locale del Soccorso Alpino e dal Cai di Dongo, aperta a tutti coloro che ne avranno bisogno, andando in montagna. Flavio Muschialli, conosciuto come Zeb dagli amici, era il capostazione di Dongo ed è stato anche consigliere CAI, oltre che istruttore d'alpinismo. All'inaugurazione erano presenti moltissimi suoi colleghi soccorritori, della stazione ma anche di tutta la Delegazione Lariana, rappresentata dal delegato responsabile di zona, Alberto Redaelli, e dal vicepresidente regionale del Cnsas Lombardo, Luca Vitali. Il modo migliore per ricordare la generosità di Zeb.