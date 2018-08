Treni più cari in tutta la Lombardia: ecco i rincari previsti

Viaggiare in treno in Lombardia dal 1° settembre 2018 costerà di più. A deciderlo è la regione con una delibera dello scorso 10 luglio. Il rincaro, dovuto a "adeguamenti di legge" previsti da un regolamento regionale del 2014, è stato ridimensionato rispetto alle previsioni iniziali a causa dei numerosi ritardi e malfunzionamenti dei treni.

Quali biglietti saranno più cari

A pagare di più saranno i passeggeri con abbonamento integrato. Salvi invece i pendolari, gli studenti e tutti coloro che utilizzano biglietti normali, ovvero che esulano dagli abbonamenti integrati.

Come dichiarato dalla giunta regionale, infatti: "Considerato che il servizio ferroviario regionale da fine del 2017 a oggi ha avuto un peggioramento generalizzato in termini di ritardi e soppressioni rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente con puntualità in calo fino al 10 per cento e numero di soppressioni raddoppiato”, si ritiene opportuno “non applicare per l’anno 2018 l’adeguamento ordinario delle tariffe del Sistema integrato lineare".

Nello specifico, i ticket che aumenteranno di prezzo saranno quelli delle tariffe Io viaggio Ovunque in Lombardia (Ivol) e Io viaggio Ovunque in Provincia (Ivop), che permettono di utilizzare tutti i trasporti pubblici locali dell'intera Lombardia. Contenuti gli aumenti, che prevederanno un'aggiunta di 50 centesimi alle versioni giornaliere e settimanali di questo biglietto.

I ticket acquistati prima dell'entrata in vigore delle nuove tariffe potranno essere utilizzati entro il 30 ottobre e perderanno validità dal giorno successivo (ma potranno essere comunque sostituiti pagando la differenza rispetto al nuovo prezzo).