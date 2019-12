Baradello al buio da una settimana per un guasto elettrico

Il Castel Baradello, uno dei simboli di Como che sovrasta la città dall'altura del monte sopra Camerlata, è al buio da circa una settimana. Proprio nel periodo natalizio, quando le luci la fanno da padrone, l'antica torre di avvistamento del Barbarossa è senza illuminazione. Solo sforzando la vista e se il cielo non è nero si può scorgere di notte il profilo del Baradello. Dalla Parco Regionale Protetto della Spina Verde hanno fatto sapere che "si è trattato di un guasto elettrico e che nella giornata di lunedì 16 dicembre è intervenuto l'elettricista per ripararlo, dunque già in serata il monumento dovrebbe tornare a essere illuminato".