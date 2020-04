Montano Lucino, la banca gli toglie i soldi dal conto: "Il bancomat ha sbagliato a dare le banconote"

Un caso davvero insolito si è verificato al bancomat di Banca Intesa di Montano Lucino. Alcuni correntisti che hanno prelevato nei giorni intorno al 10 aprile si sono poi visti sparire dal conto alcuni soldi con la motivazione di un "ristorno" per un errore nella distribuzione delle banconote. In poche parole secondo la banca il bancomat avrebbe erogato cifre superiori a quelle richieste. Il correntista Antonio Lodi, però, ricorda di avere contato con precisione i soldi prelevati quel giorno: "Erano giusti, ma la banca di propria iniziativa mi ha prelevato la cifra che riteneva essermi stata data in più dal bancomat, spiegandomi che chi aveva rifornito di banconote il cassetto del bancomat aveva invertito i biglietti da 20 euro con quelli da 50 euro. Purtroppo, come ho detto, io i soldi li avevo contati, come del resto faccio di solito. Ero andato a prelevare proprio perché in questo momento di emergenza sanitaria ho ritenuto fosse opportuno avere con me abbastanza contanti da non dovere uscire spesso per prelevare".

La risposta della banca, però, non è stata delle più gradite al signor Lodi: "Mi hanno detto di intraprendere le procedure per presentare reclamo. Significa che non so esattamente quando, e sopratutto se, rivedrò i soldi che ritengo essermi stati tolti ingiustamente".

