Azouz Marzouk, è polemica: "Vuole soldi per rilasciare interviste"

Azouz Marzouk è da poco rientrato in Italia e già è tornato a fare parlare di sé. Beppe Castagna, fratello di Raffaella Castagna (una delle vittime della strage di Erba insieme al figlio Yussef) ha scritto un post sulla sua pagina Facebook in cui parla così del suo ex cognato tunisino: “Azouz è tornato solo ieri in Italia e già ha un agente ‘per concertare i termini economici per rilascio di esclusive o interviste’… stendiamo un velo pietoso”.

Il presunto agente di Marzouk ha, in effetti, pubblicato un post in cui spiega che sarà lui a gestire i rapporti con i media per " concertare i termini economici per rilascio di esclusive o interviste basate sulle dichiarazioni che farà in Tribunale al fine di far scarcerare Olindo e Rosa, ingiustamente condannati”.