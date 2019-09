Nuovi giocattoli: regalo per la pediatria del Sant'Anna

Normalmente quando si va a cena a casa di qualcuno si porta un cadeau. Questo devono aver pensato i rappresetnanti della multinazionale Trojan Technologies, un’azienda che lavora per la sicurezza delle acque residenziali, municipali e industriali, che in questi giorni erano a Como per un meeting. Così si sono presentati al reparto di pediatria dell'Ospedale Sant'Anna con il più gradito dei regali: quello epr i bimbi. Tanti giocattoli per rendere meno stressanti le ore dei piccoli ricoverati. Ad accogliere la delegazione c’erano il primario, il dottor Angelo Selicorni, e Franca Bottacin, presidente della sezione comasca di Abio, l'associazione per il bambino in ospedale che dal 1989 presta la propria attività di volontariato al Sant'Anna e che proprio in pediatria ha, tra l'altro, finanziato il rinnovo degli arredi della sala giochi. Come mai si è pensato proprio a un regalo di questo tipo? “Come Società dedita al miglioramento della salute del nostro ambiente – risponde l’azienda - il successo passa non solo dal risultato economico e dalla soddisfazione di clienti e dipendenti, ma anche dal supportare le comunità nelle quali operiamo"