Ufo nel cielo di Como: il video di un lettore

Un ufo a Como? Se per ufo si intende "oggetto volante non identificato", allora non c'è che dire, sembra proprio un ufo quello ripreso da Luigi, un residente di via Aristide Bari a Como, nel tardo pomeriggio del 9 novembre 2018. Il lettore ci ha inviato questo video in cui si vede un oggetto luminoso che vola a qualche centinaio di metri di distanza, forse di più, e al quale lo stesso Luigi non ha saputo dare una spiegazione: "Ho visto dalla finestra per caso quella luce, mi sono soffermato un attimo per capire cosa fosse e mi sono reso conto di non riuscire a riconoscere di che velivolo si trattasse. Inoltre si muoveva in cielo in modo insolito. Poi è sparito in direzione di Lecco".