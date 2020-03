Autocertificazione per chi si sposta: ecco come funziona e il modulo da compilare

Il decreto varato dal Governo tra sabato 7 e domenica 8 marzo 2020, dichiara la Lombardia e altre 14 province (Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli e Asti), come zone "rosse". Da queste zone non si entra e non si esce se non per "comprovate esigenze lavorative" o "situazioni di necessità" o "per motivi di salute".

Premesso che la cosa migliore, se possibile, è rimanere a casa, qualora fosse necessario uno spostamento fuori ma anche all'interno delle stesse zone rosse, il cittadino ha a disposizione un modulo, una autocertificazione, da compilare.

Il modulo può essere scaricato direttamente dal sito del Viminale.

I controlli saranno svolti regolarmente a partire dagli aeroporti, le autostrade e gli snodi ferroviari. Il modulo va compilato e mostrato al momento dell'eventuale controllo. Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.

Resta il divieto assoluto a spostarsi, senza eccezioni, per le persone sottoposte a quarantena o positive al coronavirus.

ll decreto stabilisce che chi viola le prescrizioni è punito con l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a 206 euro, secondo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale sull'inosservanza di un provvedimento delle autorità.

La direttiva completa che Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato ai Prefetti la trovate qui