Tante auto in sosta nonostante il divieto: paura per la tenuta di piazza Cacciatori delle Alpi

C'è grande preoccupazione tra alcuni residenti di piazza Cacciatori delle Alpi a Como. La loro segnalazione appare come un vero e proprio grido d'allarme: temono che la pavimentazione della piazza possa non reggere il peso della auto che ogni giorno sostano nonostante il divieto d'accesso. Sotto la piazza, infatti, vi è una struttura sotterranea, per la precisione un parcheggio. Il timore è che tale struttura non sia progettata per sostenere il peso di decine di macchine che posteggiano nonostante il divieto. Nella sola giornata di oggi se ne contavano ben 17.

I residenti fanno notare, inoltre, come i panettoni di cemento posizionati per impedire l'accesso alle automobili vengano sistematicamente spostati per consentire l'accesso ai veicoli.