Como, meccanici riparano gratis ambulanze e auto di medici e infermieri

Il Gruppo L'Auto, apre l'officina a medici e infermieri e alle ambulanze operative in provincia di Como con un servizio dedicato alle piccole emergenze. Ecco le parole del loro comunicato:

Sono questi i momenti importanti nella storia di un'azienda: quando il personale si mette in gioco per offrire un servizio a chi lavora in prima linea per l'emergenza Covid 19.

Il Gruppo L'Auto ha infatti accolto l'idea avanzata dal team dei propri meccanici per offrire, al solo personale sanitario (medici e infermieri) e alle ambulanze operative in provincia di Como, un servizio per le piccole emergenze (gomme, cambio olio, freni).

L'iniziativa è gratuita e i tecnici interverranno immediatamente per risolvere il problema direttamente in officina. Qualora, durante la notte si verificasse un malfunzionamento dell'auto, potranno intervenire i carro attrezzi delle Case madri Audi e Volkswagen per il recupero dell'automobile.

“Siamo vicini a tutti coloro che stanno lavorando senza sosta, in prima linea per rendere un servizio ineccepibile e impeccabile come lo hanno dimostrato in queste settimane. Per questo abbiamo voluto offrire un servizio gratuito a medici e infermieri oltre alle autoambulanze in servizio in provincia di Como perché crediamo nel loro lavoro e intendiamo essere solidali a loro - commentano dall'azienda – Il nostro è un piccolo gesto, ma siamo certi che ognuno di noi possa contribuire per superare al meglio un momento così drammatico”.

In caso di emergenza i numeri da contattare sono:

3466044373, 3441166107 e 3339437610. Risponderanno i meccanici e i referenti dell'azienda che potranno organizzare l'intervento.

Per il recupero dell'automobile o dell'ambulanza, il servizio carro attrezzi dedicato è:

• Audi 800 018910

• Volkswagen 800 897378

• Volkswagen Veicoli Commerciali 800 408408