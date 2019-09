Provincia di Como: 39 istituti, tra pubblici e privati, nel progetto "Nidi gratis"

Regione Lombardia ha diffuso la lista degli asili che partecipano alla misura “nidi gratis” nel biennio 2019-2020. Da questo momento in poi è stato reso pubblico anche il bando da sottoscrivere, se si spera di essere fra coloro che otterranno l'agevolazione. Ovviamente, non tutte le famiglie possono partecipare, ma sono necessari alcuni requisiti imprescindibili, ovviamente tutti da poter certificare. Il primo riferimento è quello al reddito Isee del 2018, che deve essere inferiore o pari a 20 mila euro, i genitori del piccolo devono essere residenti in Lombardia ed entrambi lavoratori oppure uno lavoratore attivo e l'altro disoccupato, ma in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità. Il primo passo per partecipare al bando è quello di andare sul sito di Regione Lombardia, nella pagina dedicata. Per presentare la domanda c'è tempo fino alle 12 del 25 ottobre ed è possibile anche indicare in quale delle 39 strutture si vuole inserire il proprio bambino. Se i requisiti della famiglia dovessero essere idonei e la domanda fosse accettata, i genitori non pagheranno nulla per mandare il bimbo al nido.