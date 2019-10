Lavori di asfaltatura lungo la Statale Regina, dal centro lago fino al confine

Lavori di asfaltatura in arrivo sulla Statale 340 'Regina' dalla tremezzina al confine di Stato. Dopo i cantieri che hanno interessato, nelle ultime settimane, gran parte della Statale 340dir, in alto lago, dalla prossima settimana le operazioni di risanamento della pavimentazione stradale si sposteranno quindi tra il centro lago e la Val Menaggio.

A comunicarlo è Anas in una circolare inviata a tutti i comuni interessati dai lavori. L'azienda precisa che i lavori riguarderanno tratti saltuari della pavimentazione stradale ricadenti nei comuni di Brienno, Sala Comacina, Griante, Menaggio, Grandola ed Uniti, Carlazzo, Porlezza e Valsolda.

I lavori inizieranno a partire da lunedì 7 ottobre 2019, si svolgeranno in fascia oraria notturna dalle 21 alle 6 e dureranno per circa un mese. Durante questo periodo di tempo verranno istituiti lungo il tratto sensi unici alternati regolamentati da impianto semaforico o movieri. Le limitazioni al traffico saranno disposte progressivamente, in funzione dell'avanzamento del cantiere.