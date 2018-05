Arrivano i taxi che volano sull'acqua

Potrebbe essere una piccola rivoluzione ecologica anche per il Lago di Como. Stiamo parlando dei mini aliscafi che volano sull'acqua per aggirare il traffico stradale. Ideati da una start-up francese composta da esperti velisti, ingegneri di Formula 1 e di Airbus - capeggiata da Anders Bringdal e Alain Thebaut, i due fondatori di Sea Bubbles - i mezzi superteconologici sono già stati esaminati sia dal sindaco di Parigi Anne Hidalgo, nemica storica della mobilità con motori a benzina, sia dai rappresentanti della mobilità pubblica di Ginevra, città che potrebbe avviare la sperimentazione proprio sul Lago Lemano con i Sea Bubbles impiegati come taxi con conducente già dal 2019. Chissà se in un prossimo futuro vederno "volare" sul Lario anche queste "bolle di mare" veloci, silenziose e certamente in grado anche di ridurre l'inquinamento.