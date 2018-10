L'Arcigay Varese porta a Como il primo Coming Out Day

Si terrà sabato 13 ottobre 2018 alle ore 14:00 in Largo Miglio il primo “Coming Out Day” della storia della città, l’evento per celebrare il Coming Out, ovvero l’atto di dichiarare apertamente il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere. L’evento è anche il primo organizzato su territorio di Como da Arcigay Varese, il Comitato Territoriale Arcigay competente per la provincia di Como. L'associazione si impegna a creare, anche nel comasco, le condizioni per il benessere, la piena realizzazione e la è visibilità di ogni persona LGBTI (lesbica, gay, bisessuale, transgender e intersessuale) combattendo il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma.

Il pomeriggio di sabato sarà occasione per creare un primo contatto tra le persone per far conoscere agli interessati gli obiettivi che si pone Arcigay Varese per la provincia di Como nonchè le iniziative che intende sviluppare per poter creare un senso di comunità nella realtà comasca, ma non solo: lo stand vuole essere un punto di confronto e di dialogo verso coloro che desiderano approfondire e conoscere le tematiche della la realtà LGBTI. Durante l’evento sarà anche possibile una foto per celebrare visibilmente il fatto di essere una persona LGBTI che saranno pubblicate sui canali comunicativi dell’associazione.

“Essere una persona LGBTI in Provincia di Como è ancora difficoltoso” - dichiara Giovanni Boschini, presidente del Comitato Territoriale - “dichiarare apertamente il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere in famiglia o sul posto di lavoro è ancora un ostacolo, spesso difficile da superare. Con questa iniziativa vogliamo rivendicare la piena esistenza delle persone LGBTI+ sul territorio”. L’evento è stato costruito da un gruppo di volontari di Arcigay Varese che opera sul territorio di Como e provincia: lo stand sarà quindi anche l’occasione per raccogliere nuove adesioni da parte di volontari interessati.