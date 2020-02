Apri la tua casa alla musica per il Festival del Teatro Sociale di Como

Il Festival Como Città della Musica 2020 aprirà quindi con tre repliche di Aida, giovedì 25, sabato 27 e martedì 30 giugno, per poi proseguire con il resto del calendario fino al 12 luglio, in scena come sempre all’Arena del Teatro Sociale di Como e in altri incantevoli luoghi della città. Ancora top secret l’intero programma, che verrà svelato al pubblico, in Teatro, lunedì 6 aprile alle ore 18.30.

Intanto, i comaschi hanno tempo fino al 29 febbraio per partecipare al contest Apri la tua casa alla musica. Il Teatro Sociale, infatti, vuole coinvolgere i cittadini per organizzare dei piccoli concerti in giardini, corti o cortili privati. Le caratteristiche che il luogo deve avere sono poche: deve trovarsi in centro Como (città murata o zone limitrofe), essere disponibile dal 25 giugno al 12 luglio (in una data da concordare poi insieme al Teatro) e avere spazio per circa 80/100 persone.

Chi vuole offrire il proprio spazio per organizzare un piccolo evento musicale deve inviare a info@teatrosocialecomo.it una breve descrizione del luogo, l’indirizzo in cui si trova, qualche fotografia, insieme ai propri contatti, entro e non oltre il 29 febbraio. Si verrà poi ricontattati dal Teatro.

Nel frattempo, un altro nome si aggiunge alla locandina di Aida di Giuseppe Verdi, ottavo titolo di 200.Com Un progetto per la città, che apre come sempre il Festival Como Città della Musica, giunto quest’anno alla dodicesima edizione. A dirigere cantanti, orchestra e “coro dei 200” torna Alessandro Palumbo, dopo una strepitosa direzione dello scorso anno in La traviata.

“Con il Coro 200.Com è nata fin da subito una grande intesa, artistica e umana. Durante tutta la preparazione di Traviata lo scorso anno, hanno dimostrato una grande partecipazione, una grande collaborazione ed una voglia di fare bene e di migliorarsi sempre costante. E queste sono qualità che io apprezzo profondamente, pertanto la sinergia tra noi è stata, in tutte le fasi di studio e preparazione, davvero molto forte. – ci racconta il direttore Palumbo – Quest’anno ci aspetta una sfida ancora più impegnativa, in quanto in Aida il coro ha un ruolo ancora più protagonistico e decisamente più sfaccettato che in Traviata. Ed è questo a rendere ancora più stimolante questo nuovo progetto, perché sarà per tutti un motivo di crescita e maturazione artistica.”

“È importante per il coro 200.Com avere esperienze con artisti diversi, ma la conferma del Maestro Palumbo alla direzione anche di questa edizione significa rafforzare e perfezionare il lavoro iniziato lo scorso anno. – afferma Fedora Sorrentino, Presidente Teatro Sociale di Como / AsLiCo – Il coro ha amato questo direttore e l’intesa tra loro è stata chiara fin da subito. Sono certa che saranno felicissimi di poter lavorare ancora con lui, così come noi siamo convinti che sia la persona giusta per guidare al meglio questo progetto così complesso, ma ricco di energia per il teatro e per la città.”