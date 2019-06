Riaperto il Lido di Villa Olmo: “Bene il primo weekend, comaschi contenti"

Tanta attesa ma finalmente il lido di Villa Olmo ha riaperto a pieno regime: da sabato 15 giugno 2019, dopo oltre un anno di chiusura, i comaschi sono tornati a nuotare nelle piscine e a prendere il sole nel lido cittadino in riva al lago, mentre sabato 1° giugno aveva già riaperto il bar.

Dopo le note vicissitudini, gli storici gestori Giorgio Porta e Maurizio Locatelli sono tornati ad aprire le porte del lido. E i comaschi non si sono fatti attendere, nel primo vero weekend di caldo estivo: "Sta andando bene, è pieno ma non c'è ancora il pienone - ha spiegato Porta- ottima affluenza al mattino di domenica, un po' rallentata all'inizio del pomeriggio. Finora, tra sabato e domenica mattina, sono entrate circa 500 persone. La spiaggia è piena - continua visibilmente soddisfatto - tutti sono felici, riceviamo tanti complimenti e solidarietà, i comaschi sono contenti di riavere il loro lido".

Una corsa contro il tempo, quella dei due gestori, per riaprire in tempo per la stagione estiva: "Non abbiamo ancora finito con i lavori - spiega ancora Porta -tra tutti quelli quantizzati dall'ufficio tecnico del comune abbiamo diviso in due tranche: la prima sono stati i lavori indispensabili per la riapertura cui abbiamo dato la precedenza e che abbiamo completato, la seconda riguarda quelli necessari per una buona manutenzione dello stabilimento balneare, di parte idraulica, sistemazione del verde, interventi grossi con scavi, eccetera, che abbiamo posticipato a settembre-ottobre, quando si chiuderà la stagione".

Una stagione "tampone", così Porta ha definito quella attuale, dopo i grandi sforzi per la riapertura in tempi certi: "La partenza è stata positiva, adesso speriamo che la stagione ci assista, vedremo cosa riusciremo a fare nelle prossime settimane".

Impossibile nascondere la soddisfazione: "Noi siamo di umore ottimo - ha concluso Porta- vedere i clienti contenti, che danno soddisfazione...non si può che essere felici".