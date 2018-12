Antonella, chef a domicilio per i vip: dalle ville del lago alla Prova del Cuoco

Da "private chef" (cuoca a domicilio) per i turisti facoltosi delle ville del Lago di Como a volto televisivo del programma La Prova del Cuoco: Antonella Coppola, napoletana di origini (per la precisione di Casandrino), ma comasca di adozione, vive a Bellagio dove gestuisce una società di catering. Il suo talento in cucina oltre ad avere deliziato i palati di tanti clienti ospiti delle più lussuose dimore del Lario ha anche divertito e, perché no, istruito il pubblico televisivo della Prova del Cuoco, condotto da Elisa Isoardi su Rai1.

Nella puntata del 6 dicembre 2018 Antonella si è cimentata nella rivisitazione di una ricetta tradizionale, la frittata di cipolle. Non è la prima volta che Antonella partecipa alla trasmissione, ma questa volta si è sfidata con uno chef di caratura, Vincenzo Lebano. La cuoca napoletana sarà di nuovo protagonista del programma di Rai1 il 17 e il 31 dicembre.

Dopo avere iniziato come cuoca a domicilio per ospiti illustri, molti dei quali politici e star internazionali durante i loro pernottamenti sul lago, Antonella ha affinato il suo talento culinario studiando e lavorando. "A breve coronerò un piccolo sogno - ha raccontato - aprendo un negozio tutto mio, che si chiamerà Coppola Chef&Bakery, a Bellagio, incentrato sul pane, la pizza, la pasta e il gelato".