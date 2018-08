Angelo Novi, il documentario sul celebre fotografo di scena fa tappa a Lanzo

Continuano a Lanzo d'Intelvi, suo paese d'origine, le riprese del documentario "Il cinema di Angelo Novi" dedicato al grande fotografo di scena del cinema italiano scomparso 21 anni fa. Dopo le riprese alla cineteca italiana di Milano con l'intervista a Maurizio Nichetti la troupe si è trasferita a Roma a casa Bernardo Bertolucci (con cui Novi ha collaborato in 5 film) per raccogliere il racconto del grande regista premio Oscar per "L'ultimo imperatore". Dopo le riprese di Lanzo ad ottobre i registi Luca Rossi, anche produttore del film, e Carlo Pozzoni torneranno a Roma per intervistare Giuseppe Tornatore - altro maestro con cui Angelo Novi ha lavorato nella pellicola "Nuovo cinema paradiso" - e il direttore alla fotografia Vittorio Storaro. Le riprese dovrebbero poi concludersi la prossima primavera. E' infatti previsto che il documentario venga presentato alla Mostra del Cinema 2019 di Venezia.