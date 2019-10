Dall'Aquila a Brienno, le ha viste tutte: un coro di sirene saluta il pompiere Angelo Molteni

Un commosso coro di sirene dei mezzi dei vigili del fuoco di Como ha salutato il capo reparto esperto Angelo Molteni che ieri, 29 ottobre 2019, ha preso servizio per l'ultima volta. La figura di Molteni, tanto stimato dai colleghi (come dimostrano le immagini video) rappresenta la dedizione e la professionalità del corpo dei vigili del fuoco di Como.

Molteni ha partecipato a numerosissimi interventi in zone colpite da disastrri e calamità naturali. SI può dire davvero che le abbia viste tutte: dal terremoto de L'Aquila a quello in Emilia, passando per l'alluvione che colpiì Brienno nel luglio del 2011. Molteni è davvero memoria storica dell'impegno e del lavoro dei pompieri comaschi: negli anni ancora più addietro a partecipato a squadre di soccorso in Valtellina.