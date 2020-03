Andrà tutto bene! L'ottimismo dei bimbi comaschi contro la crisi da coronavirus

Andrà tutto bene! (o Tutto andrà bene!), anche a Como, come in tutta Italia, cominciano ad apparire gli striscioni disegnati dai bimbi "in coprifuoco".

Intanto sui social viene lanciata una nuova iniziativa: stasera, 13 marzo, si chiede a tutti di accendere una candela davanti alla finestra per "illuminare" questo momento buio e per mostrare vicinanza a tutte le persone malate, ai medici e agli infermieri che combattono in prima linea.