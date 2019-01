Anche fragile, il nuovo video di Elisa girato sul Lago di Como

Elisa ha appena pubblicato su Vevo il video di Anche Fragile. Il filmato con il nuovo singolo dell'artista è stato girato in una splendida villa del Lago di Como, diventato ormai un set privilegiato anche per la musica. Le immagini di Elisa al pianoforte all'interno della villa dalle cui finestere scorrono immagini del Lario si alternano a quelle di alcuni momenti in famiglia, insieme al marito Andrea Rigonat e ai figli Emma Cecile e Sebastian

Anche Fragile è una ballata introspettiva scritta e composta dalla stessa artista, il cui testo riprende alcune passaggi tratti dalle pagine dei suoi diari personali. La cantante friulana, in passato già ospite anche al Teatro Sociale di Como, presenterà il brano al Festival di Sanremo 2019, che in questo caso la vedrà tornare nuovamente come guest star. Elisa ha trionfato all'Ariston nell'ormai lontano 2001 con Luce (Tramonti a nord est).