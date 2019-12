Amazon Hub Locker nelle stazioni di FerrovieNord: c'è anche la provincia di Como

100 Amazon Hub Locker saranno installati entro la fine del 2020 nelle stazioni ferroviarie della Lombardia e l’azienda ha già fatto sapere che anche alcuni scali della provincia di Como saranno interessati da questa tecnologica novità, anche se non si può ancora svelare quali esattamente. Queste “casseforti” rappresenta una modalità semplice e comoda per ritirare gli ordini effettuati su Amazon, senza alcun costo aggiuntivo, e sono comodi soprattutto per coloro che non possono farsi trovare in casa oppure che devono ricevere una spedizione durante uno spostamento: “Molti nostri clienti sono spesso in viaggio e vogliono ricevere i loro ordini nel momento e nel posto più comodo per loro” ha dichiarato Alessia De Col, responsabile del programma Amazon Hub in Italia e Spagna.

La maggior parte dei Locker saranno accessibili ai clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e il tempo necessario per ritirare o restituire un pacco sarà di meno di un minuto. Intanto il primo hub è stato installato a Milano, in Cadorna. “Vogliamo che le nostre stazioni – ha sottolineato Paolo Nozza, presidente di Ferrovie Nord – siano sempre più luoghi da vivere e non semplicemente spazi utilizzati per il transito, l’arrivo e la partenza. L’installazione dei Locker per il ritiro degli acquisti, come anche l’attivazione di servizi come il book crossing o la concessione in comodato a enti locali e associazioni degli immobili non più usati per l’attività ferroviaria, vanno in questa direzione”.

Come funzionano

Dopo aver completato l’acquisto su Amazon, il cliente paga e seleziona un Amazon Locker. Non appena l’ordine sarà arrivato a destinazione, il cliente riceverà una mail di notifica con un codice unico, l’indirizzo e gli orari di apertura dell’Amazon Locker selezionato. Da quel momento avrà a disposizione tre giorni per il ritiro del pacco. Al momento del ritiro potrà scegliere se digitare il codice ricevuto via mail o scansionare il codice a barre, in entrambi i casi si aprirà la casella del Locker contente il suo ordine.