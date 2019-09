Anche Alexis Sanchez ha scelto il Lago di Como

Il nuovo centravanti dell'Inter Alexis Sanchez, arrivato a Milano in prestito gratuito dal Manchester United, verrà ad abitare sul Lario. Il Nino Maravilla, come Icardi ora al Paris Sait Germain, si stabilrià sul lago di Como in una villa con giardino. Prosegue quindi l'attrazione dei nerazzurri per il nostro lago. Basti pensare all'ormai comasco Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter.

Ovviamente Sanchez, come riporta FCInter1908, spera di prolungare la sua avventura all’Inter oltre la prossima estate: per ora, come detto, è in prestito gratuito, ma sogna di essere acquistato a titolo definitivo e di restare alla corte di Conte - che lo ha voluto fortemente assieme a Lukaku - anche nel 2020-21. Sanchez è uno dei calciatori più pagati al mondo, con uno stipendio che in Inghilterra si aggirava intorno ai 10 milioni di euro. Pur di venire a Milano sembra che abbia dovuto però ridurre le sue pretese economiche.