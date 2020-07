Alex Zanardi trasferito in una struttura del Valduce

L'ex pilota di Formula 1, Alex Zanardi, è stato trasferito in una struttura dell'ospedale Valduce per iniziare la riabilitazione dopo il grave trauma riportato nell'incidente staradle in cui è rimasto coinvolto il 19 giugno in provincia di Siena. Zanardi per la precisione è stato trasferito dal policlinio delle Scotte di Siena a Villa Beretta a Costa Masnaga.

Lo scorso 19 giugno Zanardi si trovava in Val d'Orcia per una delle tappe della staffetta di "Obiettivo tricolore", progetto di avviamento allo sport per atleti disabili, che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. L'atleta è rimasto ferito nello scontro con un mezzo pesante. L'ex pilota è stato sottoposto a delicati interventi di neurochirurgia e adesso inizia la fase della riabilitazione.