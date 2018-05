Dopo le polemiche arriva Borghese: "4 ristoranti" a Como

E' sbarcato a Como lo chef Alessandro Borghese per le riprese di una puntata della trasmissione di Sky "4 ristoranti" dedicata alla cucina lariana.

Nella mattina di martedì 8 maggio 2018 il noto chef e conduttore televisivo e la sua troupe sono arrivati in città per girare alcune scene in piazza Cavour, sul lungolago e in centro storico, mentre lunedì era stato "avvistato" ad Argegno.

Archiviate dunque le polemiche che avevano accompagnato l'arrivo del programma sul Lario: in un primo momento, infatti, la Camera di Commercio di Como aveva detto no alle richieste di collaborazione da parte della produzione. Il problema era sorto in seguito alla richiesta dell'emittente di circa 10mila euro per ospitare la trasmissione, che inizialmente aveva fatto storcere il naso all'ente.Poi era stato trovato l'accorto grazie alla mediazione del comune, con gli assessori a Turismo e Commercio Simona Rossotti e Marco Butti che avevano annunciato l'impegno, insieme alla Camera di Commercio, per trovare le risorse che permettessero la registrazione della trasmissione, soprattutto per le ricadute in termini di visibilità per il nostro territorio.Tutto sistemato, dunque, e martedì Borghese è approdato a Como. Simpatico e disponibile, Borghese non si è sottratto a qualche scatto.Ancora non si conoscono i nomi dei 4 locali che parteciperanno alla trasmissione: 4 locali che, lo ricordiamo, si sfideranno tra loro a colpi di cucina tipica. Tra loro Borghese sceglierà il migliore in termini di cucina, servizio e location.