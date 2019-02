Afterhours, 30 anni di musica prodotti a Como

Il docufilm Noi Siamo Afterhours co-prodotto da Olo Creative Farm con Universal Music Italia, Island Records in collaborazione con Pulse Films e con la regia di Giorgio Testi è stato scelto nella selezione ufficiale dei Nastri d'argento-doc. Gli Olo sono tre giovani comaschi Mattia Amadori, Max de Ponti e Andrea Corti con un passato creativo non solo in ambito rock.

Noi siamo Afterhours sono 2 CD e DVD con il concerto sold out al Forum d’Assago del 10 aprile scorso e il docufilm che racconta i 30 anni di storia degliAFTERHOURS, dagli esordi in inglese, alle tournée internazionali, dai cambi di formazione fino alla line up attuale. Le immagini del concerto si alternano alla voce narrante di Manuel Agnelli che conduce lo spettatore in un viaggio intimo attraverso la musica di una band entrata nella storia del rock italiano.

Presentato in anteprima assoluta il 23 ottobre scorso alla Festa del Cinema di Roma, il docufilm vede la band collaborare nuovamente con il regista Giorgio Testi. Dopo “Hai paura del buio?” Il film, “Noi siamo Afterhours” è il secondo lungometraggio realizzato insieme. Giorgio Testi regista che ha costruito una carriera internazionale dirigendo live film con uno spiccato approccio cinematografico è stato nominato ai Grammys per il suo lavoro con i Blur in No distance left to run/Live at Hyde Park. Durante la sua carriera ha lavorato con alcune delle più influenti bands e artisti del pianeta: Rolling Stones, The Killers, Oasis, Gorillaz, Pixies, Amy Winehouse, Adele, Elton John.