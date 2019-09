Un grande murale dedicato al carnevale di Schignano: il dono dell'artista Passini alla sua comunità

Un enorme murale che celebra uno dei carnevali più antichi del territorio lariano, il carnevale di Schignano, realizzato con una tecnica particolare di affresco: è questo il dono che un artista schignanese, Luca Passini, ha voluto fare a tutta la comunità.

Ci sono, nel grande disegno dominato da tinte brune e ocra, tutti i personaggi della tradizione, che scendono festosi per le strade del paese giudati dalle ampie figure delle maschere più celebri, quelle dei "belli" e dei "brutti". L'opera, realizzata con l'antica tecnica del graffito affrescato, occupa l'intera parete di una palazzina privata, concessa volentieri dal proprietario, situata in frazione Retegno. Realizzata, a tempo record, nelle scorse settimane, è stata inaugurata domenica 8 settembre 2019 e svelata per la prima volta al folto pubblico presente che l'ha accolta con un caloroso applauso di approvazione.

All'inaugurazione era presente, oltre all'artista Passini, decoratore e celebre mascheraio schignanese, anche il sindaco di Schignano Ferruccio Rigola e il cantautore tremezzino Davide Van De Sfroos che, negli anni passati, ha dedicato al carnevale schignanese una delle sue canzoni.