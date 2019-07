Abbondino d'oro 2019, le candidature e le motivazioni

Sono scaduti lo scorso 30 giugno i termini per presentare le candidature agli Abbondini 2019, la massima onorificenza del comune di Como.

Per il momento sono arrivate 10 candidature, ma, come da regolamento, i consiglieri comunali membri dell'apposita commissione speciale possono ancora presentare altre candidature. La commissione sarà convocata prima della pausa estiva per iniziare a valutare le proposte, seguiranno altre sedute da settembre.

Tra le proposte, anche quella di conferire l'onorificenza a George Clooney, avanzata nelle scorse settimane dal capogruppo di Fratelli d'Italia Matteo Ferretti.

Tutti i candidati e le motivazioni